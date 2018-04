Estate: tornano feste in spiaggia, Comune Jesolo vara misure sicurezza

Venezia, 15 apr. (AdnKronos) – Garantire la massima sicurezza possibile salvaguardando al contempo le feste sulla spiaggia e il divertimento. Sono questi i criteri su cui si è basata l’azione dell’amministrazione comunale di Jesolo (Ve) nel porre in essere le nuove normative relative ai piani di sicurezza. Un’esigenza, quest’ultima, che recepisce le circolari e prescrizioni ministeriali a seguito dei tragici fatti di Torino dello scorso anno.

‘Per i nostri uffici e il comando di Polizia locale – commenta l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Alessandro Perazzolo – si è trattato di un lavoro intenso, durato diversi mesi, che ha consentito di elaborare procedure efficaci nel rispondere alle esigenze della sicurezza e salvare le feste serali sulla spiaggia ed il divertimento. Un impegno che come amministrazione, abbiamo scelto di condividere con Veneto Chioschi ed esteso poi alle associazioni di categoria degli esercenti, mediante la convocazione di tavoli tecnici. Un risultato che avrà un valore per tutte le attività di chiosco sul litorale”.