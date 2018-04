Design: Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone

Milano, 13 apr. (AdnKronos) – “Per la prima volta Regione Lombardia aprirà i propri spazi istituzionali per promuovere i giovani talenti del settore e accogliere cinque iniziative del Fuorisalone, in occasione della Settimana del Mobile, che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 aprile”. Lo ha anticipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, sottolineando che “la prossima settimana arte e design saranno ospiti d’eccellenza in alcuni dei piu’ scenografici luoghi di Regione Lombardia” in occasione del salone del Mobile di Milano.

In particolare, le iniziative ospiti di Regione Lombardia saranno, ‘Design Answers, una esposizione dei 20 oggetti vincitori del Premio Adi Compasso d’Oro, oggi prodotti dalle aziende Alias, Artemide, B&B Italia, BTicino, Caimi Brevetti, Desalto, Flos, Kartell, Luceplan, Magis, Mdf Italia, Sambonet, Tecno, Tubes Radiatori, Zanotta, Zucchetti e Kos. La mostra, in collaborazione con Adi, sarà ospitata presso il Belvedere e visitabile in orari di apertura al pubblico straordinari: 17-19 aprile 18 – 22; 20 aprile 15 – 22: 21 e 22 aprile 10 – 22.