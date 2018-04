Deporvillage lancia la sua private label: IMPERFECT

Imperfect è una linea di prodotti di fascia medio-alta dedicata al ciclismo e venduta in esclusiva su Deporvillage.it

L’e-commerce specializzato in abbigliamento e accessori sportivi Deporvillage.it raggiunge un importante traguardo nella sua crescita con il lancio della propria linea di abbigliamento da ciclismo “Imperfect”. La prima collezione del brand include 15 prodotti di abbigliamento di fascia medio-alta per il settore del ciclismo. In questo momento si possono trovare maglie, pantaloncini, guanti e calzini ma il catalogo verrà ampliato a partire dalle prossime stagioni. Con questa nuova proposta, Deporvillage offre ai suoi clienti una collezione di prodotti fabbricata in Europa con materiale di prima categoria. A realizzare i prodotti è un prestigioso produttore che lavora per altre famose marche di ciclismo. “Abbiamo sviluppato questo progetto con l’obbiettivo di creare un prodotto di qualità ad un prezzo competitivo” assicura Xavier Pladellorens, CEO di Deporvillage. Dallo stile minimalista ma accattivante, Imperfect è una linea pensata per coloro che vogliono dare sempre un tocco di personalità alle loro attività sportive ogni giorno. Da qui nasce il nome della linea che sfrutta il gioco di parole “Imperfect / I’m Perfect”. Disegnata in Italia da una delle aziende più importanti del settore, la nuova linea è stata ideata da Deporvillage, ed è curata nei minimi dettagli, dal disegno alla scelta dei tessuti di qualità. Un esempio dell’attenzione posta sulla qualità del prodotto è il fondello dei pantaloncini, affidato a un brand top del mercato: Elastic Interface.

La prima collezione Imperfect si è concentrata sul settore ciclismo, una delle categorie principali di Deporvillage, anche se Xavier Pladellorens spiega che “prossimamente amplieremo la gamma di abbigliamento per il ciclista, ma non scartiamo l’idea di realizzare anche prodotti per altri sport”. Dopo 8 anni di attività, questo nuovo progetto è una tappa fondamentale per Deporvillage, che nelle ultime stagioni ha riscontrato una crescita costante. Ha chiuso il 2017 con un fatturato di 35 milioni di Euro, raggiungendo un aumento del 60%, dopo aver duplicato le vendite già nel 2016 con una fatturazione di 22 milioni e una crescita del 100%. Le previsioni per il 2018 sono, di conseguenza, chiaramente positive, con l’aspettativa di mantenere questa crescita a doppia cifra. Con il milione di ordini già raggiunto, Deporvillage ora ha un suo proprio marchio e continua a lavorare per consolidare la sua attività nei paesi europei in cui è presente. http://www.deporvillage.it/imperfect

Chi è Deporvillage

Fondato nel 2010 da Xavier Pladellorens e Angel Corcuera, Deporvillage è il negozio online spagnolo di articoli sportivi leader in Spagna e uno dei migliori in Europa. È specializzato in ciclismo, running, triathlon, nuoto, fitness e sport outdoor, vendendo in Spagna, Francia, Italia e Portogallo più di 40.000 articoli di 500 diverse marche, tutte di primo livello. Conta circa 600.000 clienti e si avvicina alle 4 milioni di visite mensili all’e-commerce.

In questi anni ha ottenuto l’appoggio di SeedRocket, rappresentato da David Tomas di CyberClick e dell’investitore Cabiedes & Partners, e ne fanno parte anche importanti compagnie di Venture Capital come la spagnola Samaipata e l’italiana P101, così come il Gruppo Mediaset.