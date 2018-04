De Marchi svela le sue priorità per il Giro d’Italia: “voglio mettermi in mostra perché…”

Alessandro De Marchi della BMC vuole mettersi in mostra al Giro d’Italia, corsa a tappe, in programma dal 4 al 27 maggio

Alessandro De Marchi sarà uno dei corridori della BMC per il Giro d’Italia, in programma dal 4 al 27 maggio. Dopo un anno di pausa, il ciclista italiano tornerà alla grande corsa a tappe con un grande obiettivo: vincere una frazione. In queste ultime corse il ‘Rosso di Buja’ ha dimostrato di avere una grande gamba ed è in piena forma. Il Giro d’Italia sarà una grande vetrina per Alessandro De Marchi, anche in previsione per le convocazioni ai mondiali di Innsbruck. Il ciclista della BMC festeggerà 32 anni il giorno della tappa dello Zoncolan (la 14ª frazione) e ha tutta l’intenzione di essere al top della forma: