Dc: scompare Gianfranco Cremonese, ex presidente Regione Veneto

Padova, 12 apr. (AdnKronos) – A 78 anni è comparso Gianfranco Cremonese, vicentino di nascita e padovano d’adozione, democristiano della corrente dorotea. Succeduto a Carlo Bernini alla presidenza della Regione Veneto nell’89, e rimasto in carica fino al 92, quando fu costretto alle dimissioni, perchè coinvolto dalla tangentopoli veneta.

‘Con Gianfranco Cremonese, già Presidente della Regione del Veneto tra il 1989 e il 1992, al termine della quarta legislatura, esce di scena un politico democristiano che segnò la fase finale di quella che ricordiamo come Prima Repubblica in un momento storico molto complesso in cui emerse con dirompenza anche nella nostra regione la drammaticità della corruzione”, sottolinea il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.

‘Ogni altra considerazione, in questo momento, mi sembra inopportuna mentre credo sia giusto rispettare il dolore dei familiari e di quanti sono stati colpiti da questo lutto”, conclude.