Commercio: Confcommercio Veneto, a fianco Regione su limiti ad aperture festive

Venezia, 18 apr. (AdnKronos) – Aperture domenicali: Confcommercio Veneto condivide e sostiene l’iniziativa della Regione Veneto, che ha licenziato una proposta di legge statale per regolamentare i giorni di chiusura degli esercizi commerciali. Proposta che sarà trasmessa al Parlamento.

‘In questa battaglia, che ci vede attivi da molto tempo, siamo al fianco dell’assessore regionale Roberto Marcato ‘ dichiara il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon ‘ Le 74mila piccole e medie imprese commerciali che hanno chiuso i battenti solo 3 anni dopo l’entrata in vigore delle liberalizzazioni parlano chiaro. Le aperture di 7 giorni su 7 non hanno portato ad alcun aumento dei fatturati, della produttività e della competitività delle imprese, in compenso hanno decretato la fine di molte di queste, con conseguenti perdite di posti di lavoro”.

‘Il 25 aprile e 1° maggio prossimi molti grandi esercizi si preparano a tenere aperto. Voglio pensare che per il futuro non ci siano repliche”, conclude.