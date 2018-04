Ciclismo: svelato il roster della Biesse Carrera per il Toscana Terra

I manager della Biesse Carrera hanno svelato la squadra per il Toscana Terra di Ciclismo, corsa italiana in programma dal 28 aprile all’uno maggio

Da domani a martedì 1 Maggio la Biesse Carrera sarà impegnata nella gara internazionale Under 23 Toscana Terra di Ciclismo, corsa a tappe molto impegnativa, con un percorso a tratti sterrato. Le tre tappe (sabato, lunedì e martedi) percorreranno il cuore della Toscana, dalla provincia di Siena a quella di Arezzo. La seconda tappa sarà particolarmente impegnativa, con l’arrivo in vetta al Monte Amiata. Anche in questa occasione i due uomini di punta del team saranno Colombo e Piccot, dai quali ci si aspetta un’ottima prova, sulla scia delle buone prestazioni nelle ultime gare. Entrambi gli atleti hanno voglia di aggiudicarsi il podio per cui stanno lottando da diverse settimane, speriamo che possa finalmente arrivare in terra Toscana.

Ecco il roster della Biesse Carrera per il Toscana Terra di Ciclismo:

Kevin Colleoni

Raul Colombo

Nicolò Gozzi

Stefano Moro

Giovanni Pedretti

Michel Piccot