Ciclismo: i gestori garantiranno lo svolgimento delle attività all’interno del Velodromo di Montichiari

Nella sede della FCI di Roma, i gestori del Velodromo di Montichiari garantiranno il regolare svolgimento dell’attività prevista dalla convenzione

Si è svolta nella sede della FCI a Roma, una riunione fra i gestori del Velodromo di Montichiari, i rappresentanti dell’Asd Energy, William Bozzoni e Luca Biglietti, il vicepresidente del CR Fci Lombardia Fabio Perego, il Presidente federale Renato Di Rocco ed il Segretario generale Cristina Gabriotti. L’incontro è stato utile per valutare lo stato dell’arte e la situazione in cui si trova il velodromo. il Comune di Montichiari, titolare dell’immobile, ha avviato una perizia tecnica per la valutazione relativa al tetto dell’impianto e per comprendere le ragioni della caduta dell’acqua all’interno della struttura. I gestori, nonostante le evidenti difficoltà e il clima invernale, hanno garantito il regolare svolgimento dell’attività prevista dalla convenzione per l’utilizzo dell’impianto da parte delle squadre azzurre ed anche di altre attività legate alla programmazione del CR Lombardo. In attesa delle decisioni del Comune, le parti hanno convenuto di fare sinergia in tutte le attività di programmazione e marketing, al fine di garantire le migliori condizioni per il completo utilizzo dell’impianto nel quadro di una gestione sempre più sostenibile e realizzabile. Un prossimo incontro si svolgerà a breve termine una volta in possesso delle conclusioni del Comune di Montichiari in merito all’indagine tecnica.