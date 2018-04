Ciclismo Cup – Tour of the Alps: PMG Sport garantirà tutte le tappe in diretta

PMG SPORT, società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali, manderà in diretta tutte le tappe del Tour of the Alps

Lo spettacolo sta per iniziare e sarà quello che PMG SPORT, società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali, promette di offrire agli appassionati durante il Tour of the Alps, la corsa a tappe transnazionale, organizzata da GS Alto Garda, che si svolgerà sulle strade dell’Euregio da lunedì 16 a venerdì 20 aprile. Grazie a PMG Sport già titolare dei diritti d’immagine, di produzione e distribuzione di tutte le gare della Ciclismo Cup, del Giro d’Italia Under 23, del Giro d’Italia Rosa, del Trofeo Binda e della Coppa Europa BMX, la manifestazione avrà infatti una copertura mediatica consistente con un’ora e mezza di diretta al giorno su importanti emittenti Tv nazionali e internazionali e in simulcast su portali generalisti, siti verticali e sulla pagina ufficiale fb @PMGliveSport, dove sarà anche possibile rivedere le tappe in differita e “on demand” da qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, smartphone). Sarà dunque una vetrina attraverso cui ammirare non solo uno scenario suggestivo che tocca i confini di tre Regioni: Tirolo, Alto-Adige e Trentino, ma soprattutto un parterre di atleti professionisti all’arco di partenza davvero d’elite: da Froome a Pinot, da Aru a Pozzovivo, a Lopez e Meintjes e tanti altri ancora. PMG SPORT vuole garantire quello che sarà sicuramente uno spettacolo che andrà oltre la cronaca live delle gare con una diretta streaming che entrerà nel vivo della gara in tutte le sue tappe per raccontare giorno per giorno e in modo più coinvolgente la corsa, i suoi protagonisti e il meraviglioso territorio circostante. Il Fondatore di PMG Sport, Roberto Ruini ha dichiarato:

“il Tour of the Alps è una delle gare più importanti e spettacolari della Ciclismo Cup dove all’elevato livello agonistico dei corridori vanno ad aggiungersi panorami mozzafiato. Ci stiamo, dunque, preparando ad offrire ad un nuovo pubblico di appassionati un prodotto mediatico di altissima qualità distribuito, in tutto il mondo, sia in TV che sul web, con una produzione massiccia che proporrà una diretta giornaliera di 90’ per ogni tappa, valorizzando ancora di più il prestigio della competizione e gli splendidi luoghi in cui si svolge”.

Sul web e sui social il live partirà alle 14.00 per le tappe 1, 2, 4, 5, mentre per la 3° tappa (18 aprile) la diretta streaming verrà anticipata alle 13.00. Il palinsesto di RaiSport conferma la diretta dalle 14.00 alle 15.30 per le tappe 1, 2, 4, 5; la tappa 3 (18 aprile) andrà in differita dalle 17.10 alle 18.30. Diverso è per Bike Channel (canale 214 Sky) che andrà in onda ogni giorno con una differita dalle 21.45.