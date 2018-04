Centrodestra: Paroli (Fi Veneto), partito unico non verrà deciso dai singoli

Padova, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Non vorrei che chi persegue l’idea del partito unico lo facesse con l’idea di cambiare casacca senza nemmeno fare la fatica di cambiarla. Ho grande rispetto e stima dei nostri alleati di Lega, Fratelli d’Italia e NCI-UDC; in particolare in Veneto con gli amici della Lega stiamo lavorando positivamente sui comuni per le elezioni amministrative così come abbiamo lavorato positivamente per le elezioni politiche. C’è un rapporto costruttivo, di serietà e lealtà reciproca. Se all’orizzonte ci sarà il partito unico, non sarà deciso né a livello regionale né a livello di singole individualità”. Lo dichiara in una nota Adriano Paroli, Coordinatore regionale del Veneto di Forza Italia.

“Il dibattito sui temi che riguardano il nostro movimento è comunque demandato all’organismo che lo rappresenta, cioè il Coordinamento Regionale, che viene convocato periodicamente e programmato per questo venerdì. Continuiamo a lavorare per Forza Italia e per i suoi valori così come ci ha insegnato e continua a testimoniarci il Presidente Berlusconi, che bene ha detto quando ha confermato che il futuro di Forza Italia è Forza Italia.”, avverte.