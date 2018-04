In Italia il record della canna più lunga del mondo? La sfida ‘stupefacente’ del Partito del Piccione

Il Partito del Piccione si pone una nuova sfida: realizzare la canna più lunga del mondo, il record appartiene attualmente al Massachusetts

Il record della canna più lunga del mondo appartiene allo stato americano del Massachusetts, che con uno spinello di ben 30 metri ha battuto ogni primato. Questo record però rischia di vacillare alla luce della nuova sfida del Partito del Piccione. Il Pancio ed i suoi adepti sono determinati a realizzare una canna di ben 33 metri, stracciando così il primato americano. Ce la faranno? Il Presidente del Partito del Piccione pare convinto ed avrà il sostegno dei suoi Ministri: Valentina Vignali (Ministra allo sport) si è messa a disposizione per fornire la location, ossia il palazzetto in cui gioca e si allena con la sua squadra di pallacanestro; Enzuccio (fondatore del partito insieme a Il Pancio) sarà l’addetto al catering; mentre Babaman si metterà a disposizione per valutare gli aspetti tecnici del record. Ce la faranno i nostri amici a realizzare la canna più lunga del mondo? Dopo aver fatto ‘limonare’ Enzuccio con Valentina Vignali, siamo sicuri che il Partito del Piccione sarà anche in grado di prendersi questo record.