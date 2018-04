Atletica – Mondiali di marcia: l’Italia Team ha raggiunto Taicang 

Mondiali di Marcia: gli azzurri al gran completo a Taicang: anche De Luca e Rubino raggiungono i compagni di squadra

L’Italia Team della marcia ora è al completo. Nel pomeriggio cinese di oggi anche l’ultimo gruppo di azzurri guidato dagli esperti Marco De Luca e Giorgio Rubino ha raggiunto Taicang dove sabato 5 e domenica 6 maggio si disputeranno i Campionati del Mondo di marcia a squadre. Dal 26 aprile era sbarcato nella città – un milione di abitanti a un’ora da Shanghai – il resto della spedizione italiana accolta da cielo coperto, però con il termometro a 28 gradi e un alto tasso di umidità. Condizioni climatiche non semplici, ma con cui tutti dovranno fare i conti in gara. E mentre continua il periodo di ambientamento dei nostri atleti in Cina, quotidianamente al lavoro sui percorsi nei pressi dell’hotel dove sono ospitati, arriva anche qualche notizia dall’infermeria. Sono alle prese da un paio di giorni con qualche linea di febbre sia il bronzo mondiale Antonella Palmisano che il ventista torinese Federico Tontodonati, entrambi assistiti dallo staff medico federale che è ottimista sul recupero dei due azzurri. La pugliese delle Fiamme Gialle è atterrata in Cina direttamente da Tokyo, dove era in raduno federale da due settimane con il suo gruppo di allenamento.