Atletica – Milano Marathon: Bosch correrà insieme all’ONLUS Laureus 

Bosch sarà sponsor della Milano Marathon, in programma l’8 aprile, e correrà verso per il futuro sostenendo l’ONLUS Laureus

Anche quest’anno Bosch, nell’ambito del progetto Allenarsi per il Futuro, partecipa alla Milano Marathon, che si terrà domenica 8 aprile dalle ore 9.00 alle 15.30. La multinazionale è presente alla 18° edizione dell’evento running milanese per sostenere la ONLUS Laureus Italia che, con il suo stand presso i Giardini Montanelli di Porta Venezia, sarà punto di riferimento per maratoneti e visitatori. Come la Fondazione Laureus si propone di diffondere la consapevolezza e la cultura dello sport inteso non solo come attività ludica, ma come potente strumento educativo per i bambini; anche il programma Allenarsi per il Futuro utilizza la metafora dello sport per formare e orientare i ragazzi al fine di contrastare la disoccupazione giovanile. Passione, impegno, responsabilità e soprattutto allenamento sono i valori trasmessi anche dagli atleti testimonial del progetto.

Oltre 200 sono i collaboratori Bosch che partecipano alla competizione sotto la guida della runner Ivana de Martino e di alcuni sportivi di Allenarsi per il Futuro: le ginnaste campionesse olimpiche Daniela Masseroni e Fabrizia D’Ottavio, l’oro olimpico di atletica Alberto Cova, il cestista ex capitano della Nazionale Marco Mordente, la pallavolista campionessa del Mondo Rachele Sangiuliano e il pilota – Serial Driver campione del Mondo Gian Maria Gabbiani.