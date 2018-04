Atletica – Tutto pronto per il marcia day: ecco gli azzurri in gara a Podebrady

A Podebrady scatterà il marcia day con Eleonora Giorgi, Valentina Trapletti, Leonardo Dei Tos, Gianluca Picciottino e Giacomo Brandi pronti a dare spettacolo

Sabato 7 aprile sarà il “marcia day”. Nella stessa giornata che vedrà il debutto stagionale sulla 20 km del bronzo mondiale Antonella Palmisano a Rio Maior, in Portogallo, gli azzurri del tacco e punta andranno in trasferta a Podebrady. La località della Repubblica Ceca, sede della Coppa Europa nel 2017, accoglierà il tradizionale incontro internazionale in cui l’Italia sarà opposta alle squadre di Francia, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Ungheria, oltre ai padroni di casa. Quattro le gare in programma: 20 km senior e 10 km under 20, maschili e femminili, per un totale di 11 atleti italiani convocati. Nella prova assoluta femminile sarà in azione Eleonora Giorgi, primatista nazionale della distanza (1h26:17 a Murcia nel 2015), che ha compiuto l’esordio un mese fa conquistando il successo a Lugano in 1h30:31 sotto la pioggia. Stavolta la 28enne lombarda delle Fiamme Azzurre punta a migliorare quel tempo. Ai Mondiali di Londra si è piazzata quattordicesima in 1h30:34, appena un secondo davanti all’altra azzurra Valentina Trapletti. A Podebrady la 32enne milanese dell’Esercito è attesa per la sua terza 20 km dell’anno, dopo le due gare affrontate tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo: il Challenge IAAF a Monterrey, in Messico, e la conferma del titolo tricolore a Roma con 1h32:15. Tra gli uomini l’Italia Team schiera il 25enne veneto Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia) e due matricole in Nazionale assoluta: il 21enne toscano Gianluca Picchiottino (Atl. Libertas Runners Livorno) e il non ancora ventenne Giacomo Brandi (Atl. Avis Macerata).