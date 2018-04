Atletica: Herbalife Nutrition sarà partner ufficiale della Liguria Marathon

Herbalife Nutrition sarà partner della Liguria Marathon, la nuovissima gara per gli appassionati di running

In arrivo una grande manifestazione che rappresenta un esordio nel panorama podistico ligure: il 22 aprile è infatti in programma la prima edizione della Liguria Marathon, la nuovissima gara per gli appassionati di running. Ed Herbalife Nutrition ha voluto sostenere questa iniziativa unica nel suo genere, proprio per affiancare sin dall’inizio un progetto ambizioso e premiare gli sforzi di chi ha il coraggio di proporre qualcosa di nuovo. L’evento, unico in Liguria, toccherà 9 Comuni della Provincia di Savona, rappresenterà un percorso senza precedenti nel panorama regionale. La partenza è prevista da Loano con arrivo a Savona, dove si percorrerà un circuito di circa 7 km., in centro città, con arrivo in Via Paleocapa, dove sul traguardo si taglieranno i 42 km. e 195 metri. Saranno coinvolti inoltre i Comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado Ligure, un percorso meraviglioso tutto sul mare che, nelle cittadine di Finale Ligure e Spotorno, vedrà i runners lasciare temporaneamente la Via Aurelia per attraversare i loro Lungomare. Herbalife Nutrition sarà presente con una sua postazione e offrirà ai partecipanti il drink Hydrate che sarà inserito nel pacco gara, oltre ad assaggi dei suoi prodotti e gadget da ritirare presso lo stand.

L’adesione alla Liguria Marathon è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno dello sport e dell’atletica leggera, ed infatti da quest’anno Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e recupero. Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition diventa infatti anche partner ufficiale del progetto Runcard, la più grande community di runner promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e condividono il movimento come passione e stile di vita.