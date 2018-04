Atletica – Campionato italiano assoluto di società di corsa: nel weekend la seconda prova dedicata ai 10mila metri

10.000 metri: regioni in pista, obiettivo Ferrara

Nel weekend si chiude la seconda prova del Campionato italiano assoluto di società di corsa, dedicata ai 10.000 metri, con gare previste in otto diverse località. Sabato 21 aprile appuntamento a Rodengo Saiano (Brescia) che vedrà impegnate Lombardia ed Emilia-Romagna, ma anche a Marina di Carrara (Massa-Carrara) per la Toscana, Ostia (Roma) nel Lazio, Sanremo(Imperia) in Liguria, Campobasso nel Molise, quindi gli atleti di Puglia e Basilicata saranno in azione ad Acquaviva delle Fonti (Bari) e la Sardegna a Cagliari, mentre domenica 22 aprile a Treviso, nel contesto dell’Atletica Triveneta Meeting, scenderanno in pista Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino. Si sono invece già disputate le prove in sei sedi: Sulmona (L’Aquila), Asti, Mazzarino (Caltanissetta), Tolentino (Macerata), Ariano Irpino(Avellino) e Cosenza. Le maglie tricolore della specialità saranno assegnate sabato 12 maggio a Ferrara, che accoglierà la manifestazione per la seconda volta a quattro anni dall’edizione del 2014, ma in precedenza ha ospitato nel 2007 anche la Coppa Europa sulla distanza. Un evento che sarà trasmesso in diretta video streaming su atletica.tv e nell’occasione il Campo Sportivo Scolastico di via Porta Catena della città estense verrà ufficialmente intitolato a Giampaolo Lenzi, ex DT della Nazionale maschile e uomo guida dell’atletica ferrarese, venuto a mancare nel 2015.