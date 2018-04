Amministrative: Toti, grazie a Berlusconi per sostegno Lanteri a Imperia

Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Sono contento che Forza Italia, anche a Imperia, corra a sostegno di Luca Lanteri, a fianco con gli amici e alleati con cui stiamo cambiando la politica in Liguria”. Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.

“Dopo le sfide vinte in Regione, a Genova, La Spezia, Savona e in molte altre città del nostro territorio, questa è la scelta giusta -aggiunge- per continuare a offrire ai nostri elettori un progetto di buona amministrazione e ridare a Imperia un futuro di crescita e sviluppo. Il mio partito correrà con il simbolo ‘Forza Imperia’ e i suoi tradizionali colori. Un simbolo già usato tante volte in molte città nelle elezioni comunali e che dà alla lista il giusto connotato civico. Ringrazio di cuore il presidente Silvio Berlusconi, con cui mi sono sentito questo pomeriggio, per aver voluto dare ancora una volta piena fiducia a tutti noi e al nostro progetto. Ci vediamo domani a Imperia!”.