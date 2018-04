Agenda della settimana economica e sindacale** (13)

(AdnKronos) – -10,30. Roma, Cnel sala Gialla viale David Lubin 2, Presentazione del rapporto sulla finanza territoriale 2017, a cura degli istituti di ricerca regionali Irpet (Toscana), Ires (Piemonte), Ipres (Puglia), Polis (Lombardia), Liguria Ricerche e Srm, con Tiziano Treu e Paolo Peluffo, presidente e segretario generale Cnel.

-11. Roma, Palazzo Venezia Via del Plebiscito 118, Forum in previdenza organizzato dalla Cassa dei Dottori Commercialisti (Cnpadc) dal titolo «Casse e imprese: un futuro virtuoso»,con Domenico Arcuri, Ad Invitalia; Maria Bianca Farina presidente Poste Italiane e Ania; Giancarlo Giorgetti, deputato della Repubblica; Gaetano Micciché, presidente Banca IMI; Nino Tronchetti Provera (Ambienta Sgr).

– 11. Milano, Museo Scienza e Tecnica, Via Olona 6bis, conferenza stampa del Gruppo Crai per la presentazione dei risultati del 2017 e prospettive di sviluppo 2018.

-11. Roma, Camera dei Deputati Palazzo Montecitorio, incontro Gruppo Leu alla Camera sulla proposta di legge di iniziativa popolare «Carta dei diritti universali del lavoro», con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.