Aeroporti: eDreams, Fiumicino per la prima volta in top ten mondiale

Roma, 4 apr. (AdnKronos) – L’aeroporto italiano di Roma Fiumicino è nella top ten delle migliori strutture al mondo. Lo annuncia la classifica di eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, nella ottava edizione dell’indagine ‘Migliori Aeroporti del mondo’, stilata sulla base delle recensioni di circa 50.000 viaggiatori che si sono imbarcati negli scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone. Oltre a redigere una classifica globale, i viaggiatori sono stati chiamati a dare un punteggio da 1 a 5 anche su altre categorie riguardanti l’offerta di spazi commerciali, ristoranti e sale d’attesa.

Il titolo di miglior aeroporto al mondo secondo le recensioni va a quello di Singapore – Changi che colleziona un punteggio di 4,46 su un massimo di 5. L’aeroscalo del sud est asiatico è noto ai viaggiatori per i suoi interni lussuosi e per la possibilità di accedere durante le ore di attesa a una piscina aperta h24, a una sala cinema gratuita, a giardini noti per la presenza di orchidee e di una nutrita colonia di farfalle. Imperdibile la serra interna con piante e alberi ad alto fusto e una cascata alimentata ad acqua piovana.

Medaglia d’argento per lo scalo di Zurigo (4,17) che sale di un posto rispetto all’anno scorso, seguito a breve distanza dall’aeroporto di Istanbul Atatürk. Guadagna, invece, diverse posizioni rispetto all’anno precedente l’aeroporto romano di Fiumicino che entra così nella top ten dei migliori, posizionandosi al nono posto con una votazione di 3,96.