25 aprile: Assoturismo-Cst, bel tempo spinge prenotazioni last minute (2)

Sotto le attese, invece, i flussi turistici nelle altre tipologie di destinazione. Che sia un ponte sospeso tra mare e cultura lo sottolinea anche la classifica delle singole località più prenotate: tra le mete che già registrano oltre il 90% delle camere prenotate, infatti, accanto alle ‘solite Firenze, Roma e Venezia ci sono anche Bologna, Napoli, Mantova, Genova e località prettamente balneari, come Lignano Sabbiadoro (che vede il 95% della disponibilità già occupata) e Iesolo. Ma anche Riva del Garda, Bellaria-Igea Marina, Castiglione della Pescaia e Capri hanno già venduto l’80% delle camere messe in vendita online. Tra le Regioni, invece, le performance migliori si registrano in Sardegna (78%) Toscana e Trentino Alto-Adige (77%) e Lazio (75%).

‘Il meteo favorevole ha dato una mano a recuperare un po’ di visitatori italiani, ma la performance registrata per questo 25 aprile rimane comunque più debole di quanto sperato”, spiega Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti.