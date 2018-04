1 maggio: assessore Turismo, per Veneto si annuncia nuovo record (2)

(AdnKronos) – “Nemmeno il tempo di archiviare l’exploit pasquale e stiamo già facendo i conti con il movimento turistico scandito dalle feste del 25 aprile e del Primo maggio, che, stando alle indagini promosse dalle principali categorie imprenditoriali del settore, si prevede rispettivamente in poco meno di otto milioni e in oltre sette milioni il numero dei soli nostri connazionali che si muoveranno su tutto il territorio italiano in queste due occasioni, ai quali si aggiungeranno i turisti stranieri”, spiega l’assessore veneto.

“Il Veneto è pronto a offrire ancora una volta un ampio ventaglio di opportunità e se anche le condizioni meteo si confermeranno favorevoli è prevedibile che la nostra regione stabilirà un nuovo primato – annuncia Caner – Lo scorso anno, nel periodo 24 aprile-2 maggio, gli arrivi in Veneto sono stati 492.380, il 2,6% del totale degli arrivi annuali; le presenze sono risultate 1.369.535, il 2% delle presenze annuali: una crescita enorme rispetto allo stesso periodo del 2016: +21,9% di arrivi e +18,9% di presenze. E, come detto, le prospettive per il 2018 sono quelle di un’ulteriore crescita, soprattutto in considerazione del fatto che, per quanto riguarda il Veneto, si tratta di una clientela prevalentemente straniera (65% delle presenze)”.