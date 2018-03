Yamaha TMAX, la ‘saga’ continua: ecco il nuovo stupendo XSX Sport Edition [FOTO]

Continua la ‘saga’ di Yamaha TMAX: ecco il rivoluzionario scooter targato XSX Sport Edition

Con l’introduzione del DNA motociclistico nel segmento degli scooter sportivi nel 2001, TMAX è stato il pioniere di un nuovo concetto della mobilità a due ruote . All’alba del nuovo millennio, il lancio di TMAX non solo ha aperto un nuovo segmento di mercato, ma ha anche sottolineato la filosofia visionaria e il design innovativo di Yamaha. L’incredibile viaggio dello scooter continua e nel 2018 TMAX scrive un nuovo capitolo della sua storia con il lancio del nuovo TMAX XSX Sport Edition , il più avanzato scooter sportivo MAX che rafforza la credibilità del brand. Dopo avere dato vita alla nuova categoria dei maxi scooter, TMAX ha conquistato la prima posizione delle vendite in Europa ogni anno a partire dal suo lancio, mantenendosi per 17 anni al vertice della classifica. Nella storia delle due ruote a motore, pochi modelli possono paragonarsi a TMAX in termini di successo nelle vendite.

Oltre a dominare i vertici del mercato, questo prodotto ha cambiato per sempre la percezione del segmento degli scooter sportivi Yamaha. Mescolando un look aggressivo e dinamico con tecnologie sofisticate per motore e ciclistica, TMAX continua a catturare l’attenzione di intere nuove generazioni di appassionati delle due ruote. Abbinando le straordinarie prestazioni con stile, facilità d’uso e praticità da scooter, TMAX entusiasma e ispira chi esige un’esperienza di guida unica. Inoltre, il suo status di scooter sportivo ormai consacrato è testimoniato dal numero di clienti fedeli che passano dal proprio TMAX al nuovo modello. Molti utenti hanno dichiarato che “Non c’è nient’altro che il TMAX!” Oggi, giunto alla sesta generazione, l’ammiraglia TMAX è un modello leggendario che si è assicurato un posto nella testa e nel cuore di oltre 250.000 clienti in tutta Europa. Nel 2017 la gamma si è ampliata con l’introduzione di due versioni, il lussuoso DX e lo sportivo SX , che hanno mantenuto i livelli qualitativi eccellenti del TMAX originale, offrendo specifiche ancora più evolute.