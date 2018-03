X-Trial delle Nazioni: Grattarola e Petrella sono i piloti convocati

L’X-Trial delle Nazioni, o Trial delle Nazioni Indoor, sarà il primo appuntamento per la Maglia Azzurra FMI 2018

L’evento si svolgerà venerdì 6 aprile e, come nelle stagioni scorse, avrà luogo in Francia: dopo essere andato in scena a Pau nel 2017, tornerà a Nizza dove si tenne nel 2012, 2015 e 2016. Rispetto al passato, il regolamento della manifestazione prevede un’importante novità: se fino all’anno scorso ogni atleta aveva il suo assistente (Minder), in questa edizione ve ne sarà uno per entrambi. Confermata invece la regola per cui uno dei due piloti deve essere Under 25. Il Direttore Tecnico FMI Fabio Lenzi ha convocato Matteo Grattarola e Luca Petrella (Under 25), che rappresenteranno il nostro Paese con l’obiettivo di migliorare il quarto posto del 2017, quando l’Italia sfiorò il podio con gli stessi piloti. Il capo spedizione sarà il Coordinatore del Comitato Trial FMI, Francesco Lunardini, mentre il Minder sarà Francesco Iolitta. La squadra della Maglia Azzurra sarà quindi così composta:

Matteo Grattarola

Nato il 02/02/1988 a Bellano (LC)

Team: Sembenini Nils Montesa Red Moto

Moto: Montesa 300 cc

Moto Club: G.S. Fiamme Oro Milano

Luca Petrella

Nato il 04/08/1998 a Lecco

Team: TRRS Motorcycle Italia AX Moto

Moto: TRS 300 cc

Moto Club: Lazzate

Coordinatore Comitato Trial FMI e Capo spedizione: Francesco Lunardini

Direttore Tecnico FMI e Team Manager: Fabio Lenzi

Minder: Francesco Iolitta

Cinque le squadre impegnate all’X-Trial delle Nazioni: le avversarie dell’Italia saranno Francia, Germania, Inghilterra e Spagna.

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI ha dichiarato: