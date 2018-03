WWE – È finito il tempo di John Cena? Ecco 5 motivi per i quali nel futuro della federazione non c’è spazio per il Leader della Cenation

L’età avanza, gli impegni extra-ring si moltiplicano e il mondo del wrestling si rinnova: la WWE ha ancora bisogno di John Cena come superstar di punta?

John Cena è da diversi anni il marchio di fabbrica della WWE nonchè la sua colonna portante. Il 16 volte WWE Champion però, è da un po’ di tempo che non è coinvolto in una faida importante oppure non ha un regno abbastanza lungo. L’ultimo regno titolato, infatti, è stato di un solo mese (da Royal Rumble 2017 a gennaio, fino ad Elimination Chamber 2017 che si è tenuto a febbraio). “Spaziowrestling.it“ ha stilato 5 motivi per cui Cena non deve essere preso in considerazione per un grande match nel prossimo futuro:

#5 Non ha avuto un regno importante in oltre un anno.

Come abbiamo detto prima l’ultimo regno titolato di Cena è durato poco e da allora ha avuto faide con personaggi minori che non l’hanno avvicinato a nessuna faida per il titolo o per un titolo.

#4 Può essere ancora un top draw

Anche se non è nel main event dal 2016 Cena è comunque uno degli uomini più importanti della compagnia. Nonostante venga criticato da molti tifosi, ci soni ancora una miriade di fan pronti a tifarlo sempre di più. Anche se non è nell’evento principale del PPV, Cena fa sempre vendere una marea di biglietti.

#3 Il tempo degli uomini muscolosi è finito

Non si può negare che John Cena abbia una grande stazza e questo può limitarlo perchè l’epoca degli uomini muscolosi sta per volgere al termine visto che il pubblico preferisce superstar più atletiche come Styles, Dillinger e Gargano.

#2 Superstar più forti e problemi di età

Anche se ha superato i 40 anni Cena ha ancora un ottimo fisico, però per il momento non ha più niente da dimostrare visto che ha battuto dei record, è grand slammer ecc. Per introdurre Cena in un nuovo main event gli si devono dare nuovi stimoli.

#1 La sua vita personale potrebbe incidere sul futuro

Noi sappiamo che Cena è molto impegnato nella vita fuori dal ring e questo potrebbe incidere molto sulla sua carriera, soprattutto ora che è sposato con Nikki Bella e il futuro arrivo di un figlio potrebbe condizionare ancora di più la sua carriera di wrestler.