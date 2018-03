Incredibile il botch di Sami Callihan in TNA: il wrestler ha colpito Eddie Edwards con una mazza da baseball in pieno volto (per errore), salvo poi liquidare la cosa come un rischio del mestiere

‘Don’t try this at home’, uno degli slogan più famosi legati al mondo del wrestling ricorda, puntata dopo puntata, come i fan non debbano replicare le mosse dei propri beniamini, allenati ad assorbire i colpi e ad eseguire le manovre nella maniera più corretta. Capita però anche ai professionisti di sbagliare. Quello che è successo nella TNA però ha del clamoroso. Sami Callihan è stato protagonista di un botch pazzesco, colpendo in pieno volto (per errore) Eddie Edwards con una mazza da baseball. Il colpo ha provocato delle lesioni all’occhio di Edwards il cui volto è stato ridotto ad una vera e propria maschera di sangue. Nei giorni successivi, Callihan non ha mostrato il minimo rimorso per la vicenda, liquidandola come ‘rischi del mestiere’.