Weinstein verso l’arresto

New York, 8 mar. (AdnKronos) – La polizia di New York ha raccolto abbastanza prove nell’inchiesta sulle accuse di violenza sessuale contro Harvey Weinstein da procedere alla richiesta di un mandato di arresto contro l’ormai ex produttore di Hollywood travolto nei mesi scorsi da accuse di molestie sessuali. Lo ha detto il capo dei detective di New York, Robert Boyce, specificando che spetta al procuratore distrettuale di decidere se e quando incriminare Weinstein.

“Ora il caso è in mano sua, lo chiederei a lui”, ha detto parlando del procuratore distrettuale, Cyrus Vance, Jr. Mentre un poliziotto newyorkese, citato dal Daily Beast, ha detto che il dipartimento “è pronto a procedere con l’arresto”.

L’inchiesta è stata avviata lo scorso ottobre dopo che l’attrice Paz de la Huerta ha accusato Weinstein di averla violentata due volte nel 2010. Poi sono emerse altre denunce e gli investigatori newyorkesi si sono recati a Los Angeles e Parigi per ascoltare la de la Huerta ed altre donne.

Inoltre, ha spiegato ancora Boyce, hanno raccolto documenti relativi a comunicazioni telefoniche, referti medici ed altro materiale. “Abbiamo raccolto un bel po’ di prove”, ha concluso il capo degli investigatori.

L’inchiesta di New York non è l’unica in corso contro Weinstein: il procuratore distrettuale di Los Angeles sta valutando cinque diversi casi, due portati dalla polizia di Beverly Hills e tre da quella di Los Angeles.