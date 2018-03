Vueling: in estate 8 rotte da Italia per la Francia

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – A partire dal 25 marzo, Vueling darà il via alla stagione estiva che vedrà l’operatività di 8 collegamenti verso la Francia e più di 800.000 posti disponibili. Dall’Italia sarà possibile raggiungere con voli diretti la città di Parigi, presso i suoi due aeroporti di Orly e Charles De Gaulle, Marsiglia, Nantes e Lione. In particolare, per la stagione estiva 2018 sarà operato per la prima volta il collegamento da Roma Fiumicino all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, che va ad aggiungersi alla rotta già attiva verso l’aeroporto di Parigi Orly, dove Vueling è leader della tratta per numero di posti offerti.

Grazie a questa novità, i cittadini in partenza da Roma Fiumicino potranno usufruire di più di 350.000 posti di collegamento tra le due capitali, un aumento del 30% rispetto alla scorsa stagione estiva, e fino a 34 voli settimanali per raggiungere Parigi con gli orari, e presso l’aeroporto, più comodi per le loro esigenze.

Vueling ha dato il via alle sue operazioni in Italia nel 2004. Per la stagione estiva 2018, Vueling opera 79 rotte in partenza da 17 aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea.