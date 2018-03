Volley – Serie A2, mercoledì un’importante sfida per la Savallese: al PalaGeorge arriva la Battistelli

Sfida al vertice: mercoledì ore 20:30 al PalaGeorge c’è la temibile Battistelli

Spettacolo assicurato: Savallese e Battistelli sono due rivelazioni della stagione, entrambe con grande voglia di riscatto dopo l’ultimo turno, e si giocheranno un posto che conta nel girone. Domani sera andrà in scena l’attesissimo match fra Savallese e Battistelli, che presenta tutti gli elementi per essere spettacolare: due squadre che giocano e vincono, un precedente tiratissimo in questa stagione ovvero la vittoria al tie-break per Brescia sul campo di San Giovanni in Marignano, solo due punti a separare le due formazioni in classifica, grande voglia di rivincita per entrambe dopo le sconfitte incassate nell’ultima giornata. Vi ricordiamo che si voterà per il consueto concorso “Leonessa d’Oro”, ovvero la migliore bianconera in campo di ogni match casalingo del Millenium, chi collezionerà più voti verrà premiata nell’ultima gara di campionato con una targa ricordo prodotta dal nostro partner Trofei Ronchi e alcuni omaggi dei nostri sponsor.

Le Leonesse

Archiviata la batosta rimediata sul campo di Trento, che si conferma la bestia nera delle bresciane, Prandi e compagne si caricano in vista di questo entusiasmante match. Si preannuncia una sfida esaltante e complessa, dove le Leonesse dovranno dare il 101% per mettere alle corde le ospiti, in grado di poter contare su bocche di fuoco come Zanette e Saguatti, come per altro fu all’andata quando Brescia riuscì ad imporsi con grande tenacia in un tie-break bellissimo.

Le avversarie

La formazione guidata da coach Saja, già detentrice della Coppa Italia di A2 ai danni di Mondovì, è una delle formazioni più in forma del campionato, una bella rivelazione (anche se annunciata, dato l’ottimo roster a disposizione) di questo avvincente campionato. Ma è proprio Mondovì ad aver vendicato la sconfitta in Coppa Italia con un sonoro 1-3 in Romagna che ha lasciato la Battistelli a bocca asciutta nell’ultima giornata, e benché le marignanesi abbiano conservato il secondo posto, ora le monregalesi hanno allungato consolidando il primo posto, e hanno il fiato sul collo di Cuneo e Brescia, inoltre quest’ultime due hanno già osservato un turno di riposo a differenza della prime due forze del campionato.

Le formazioni

Savallese Millenium Brescia: Prandi, Villani, Veglia, Angelini, Parlangeli (L), Canton, Norgini, Guidi, Decortes, Bortolot, Dailey, Gioli, Gabbiadini. Allenatore: Mazzola Enrico. Assistente: Zanelli Marco.

Battistelli San Giovanni in Marignano: Markovic, Caneva, Zanette, Saguatti, Casillo, Battistoni, Gibertini (L), Nasari, Giordano, Gray, Bordignon, Sgarbossa. Allenatore: Saja

Biglietteria

I biglietti per accedere alla partita saranno acquistabili direttamente alla cassa del PalaGeorge (via Giovanni Falcone a Montichiari) a partire da un’ora e mezza dal fischio d’inizio, oppure potete acquistare online sul sito Liveticket: www.liveticket.it/volleymillenium. Tutte le informazioni per raggiungere il palazzetto sono disponibili sul nostro sito internet.

Come seguire

Gli aggiornamenti del match saranno consultabili sul sito della Lega Pallavolo Femminile (www.legavolleyfemminile.it) oppure attraverso la pratica applicazione “Livescore Lega Volley Femminile” scaricabile su smartphone. Saranno altresì costantemente aggiornati anche i canali social del Volley Millenium Brescia: sulla pagina Facebook e Twitter verranno caricati i punteggi alla fine di ogni set.

Sarà presente il live streaming del match grazie a Obiettivo Volley, visibile dalla loro pagina Facebook.

Le altre partite

Il big match di questa tornata è sicuramente quello che riguarda le Leonesse, mentre sembrano meno in equilibrio quasi tutte le altre gare, ovviamente almeno sulla carta. Soverato ospita Olbia, Cuneo attende Caserta, il Chieri riceve Perugia, e qui le formazioni di casa godono dei favori del pronostico, come per Mondovì che invece andrà a Ravenna. Collegno vorrà sbarazzarsi di Montecchio per continuare a lottare per raggiugnere i play-off, e sempre in chiave play-off sembra più in bilico la sfida fra Trentino e Orvieto. Chiude Baronissi che andrà in scena in casa contro una Marsala assetata di punti salvezza. Riposa infine il Club Italia Crai.

IL PROSSIMO TURNO

Mercoledì 07 marzo, ore 20.30

Savallese Millenium Brescia – Battistelli S.G. Marignano

Volley Soverato – Golem Olbia

Ubi Banca San Bernardo Cuneo – Golden Tulip Volalto Caserta

Delta Informatica Trentino – Zambelli Orvieto

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Barricalla Collegno

P2P Givova Baronissi – Sigel Marsala

Conad Olimpia Teodora Ravenna – LPM BAM Mondovì

Fenera Chieri – Bartoccini Gioiellerie Perugia

Riposa: Club Italia Crai

CLASSIFICA – Samsung Galaxy Volley Cup A2

LPM Bam Mondovì 61; Battistelli S.G. Marignano 56; Ubi Banca San Bernardo Cuneo* 55; Savallese Millenium Brescia* 54; Fenera Chieri 50; Delta Informatica Trentino 50; Volley Soverato* 45; Club Italia Crai 43; Zambelli Orvieto* 41; Conad Olimpia Teodora Ravenna* 39; Barricalla Collegno* 39; P2P Givova Baronissi 28; Golem Olbia 23; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio* 22; Bartoccini Gioiellerie Perugia* 19; Sigel Marsala* 15; Golden Tulip Volalto Caserta* 8. *una partita in meno