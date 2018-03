Volley – Tutto pronto per la prima gara di Play-off, l’Azimut Modena sfida Milano: “serve una gara perfetta”

Si è tenuta stamattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza dell’Head Coach Radostin Stoytchev relativamente all’Iris Ceramica Day di domenica, prima gara dei quarti Play-off con la Revivre Milano. Queste le parole di Stoytchev:

“Milano è una squadra che come noi ha avuto tanti infortuni durante la stagione e hanno fatto lo stesso un buon campionato. Si vede chiaramente che hanno un sistema di gioco definito e studiando la squadra ho visto che hanno alcuni punti fissi, nulla o quasi succede a caso, dalla battuta alla difesa passando per il cambio-palla. Dovremo preparare la gara perfettamente, con loro siamo andati entrambe le volte al tie-break in Regular season, sarà un match molto duro, ma siamo pronti. Nella Revivre ci sono giocatori importanti, con percentuali altrettanto importanti, non posso dire che abbiano punti deboli rilevanti, di sicuro dovremo mettergli tanta pressione, come cercheranno di fare loro, non potremo certo contare solo sulla nostra battuta, dovremo essere molto efficaci in tutti i fondamentali. Sabbi? ha iniziato ad allenarsi e questo mi fa enorme piacere, se lo merita e non vedo l’ora di rivederlo in campo, è già disponibile al 100% per aiutarci, anche se non ha il ritmo gara. Bruno? E’ in piena forma, ha giocato tutte le gare da inizio alla fine ed è pronto per questi Play-off. Mazzone sta recuperando molto bene e sta facendo allenamenti specifici, l’unico fuori rosa ora è Franciskovic”.