Volley – Serie A2 femminile: il Club Italia Crai a caccia del colpaccio a Cuneo

Serie A2 Femminile: il Club Italia CRAI cerca il colpaccio a Cuneo

Il Club Italia CRAI femminile si prepara a una nuova sfida ad alta quota: domenica 11 marzo la squadra della Federazione Italiana Pallavolo farà visita alla UBI Banca San Bernardo Cuneo, seconda in classifica nella Samsung Galaxy Volley Cup Serie A2 e tra le grandi favorite per la promozione nella massima serie. Le azzurre, ferme in settimana per la giornata di riposo, sono state raggiunte all’ottavo posto della classifica da Orvieto e vanno a caccia di un colpo esterno per allungare la loro striscia vincente (10 vittorie nelle ultime 11 gare); le padrone di casa vengono a loro volta da 4 successi consecutivi. All’andata, al Centro Pavesi, Cuneo impose al Club Italia una delle due sole sconfitte per 0-3 della stagione. La partita avrà inizio alle 17 nello sto rico Pala UBI Banca di via Viglione, e sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube. Rispetto alle avversarie, che sono scese in campo mercoledì per il turno infrasettimanale imponendosi con un netto 3-0 su Caserta, il Club Italia ha avuto a disposizione un’intera settimana per preparare il match e per recuperare le giocatrici acciaccate: anche Sarah Fahr, risolto il fastidio alla schiena, si sta ora allenando a pieno ritmo con le compagne. Quella di domenica sarà anche una sfida tra grandi attaccanti: entrambe le squadre vantano due giocatrici nella top 20 delle migliori realizzatrici, Elena Pietrini e Sylvia Nwakalor da una parte, Tereza Vanzurova e Maria Segura dall’altra. Queste le parole di Rachele Morello:

“La classifica adesso è cortissima e quindi bisogna stare molto attente a non perdere terreno per rimanere tra le 8 squadre che disputeranno i playoff. All’andata la nostra prestazione non è stata molto positiva, quindi la partita di domenica sarà anche un modo per vedere quanto siamo cresciute rispetto ad allora e a che punto siamo arrivate. Noi siamo in un buon momento e speriamo di continuare a fare bene”.

La UBI Banca San Bernardo Cuneo disputa quest’anno il suo primo campionato di Serie A2, ma è stata costruita per puntare direttamente alle posizioni di vertice, con giocatrici di grande esperienza come l’opposto Tereza Vanzurova, la centrale Federica Mastrodicasa (entrambe promosse in A1 nel 2017, con Filottrano e Pesaro), la palleggiatrice Ludovica Dalia e la schiacciatrice Maria Segura. Rispetto al girone d’andata, la squadra ha cambiato volto con l’arrivo in panchina di Andrea Pistola (proveniente da Legnano in A1) e, in campo, della centrale Ludovica Guidi da Brescia e del libero Giorgia Caforio da Soverato. Ben tre le ex del Club Italia: oltre a Mastrodicasa, hanno vestito in passato la maglia azzurra anche l’altra centrale Floriana Bertone e il libero Eleonora Bruno. Completano la rosa l’alzatrice Bonifazi, le schiacciatrici Baiocco, Borgna e Re e la cent rale Aliberti. Gli arbitri dell’incontro saranno Sergio Jacobacci di Venezia e Angelo Santoro di Varese.