Volley – Serie A2 maschile: dopo il turno di risposo gli azzurrini del Club Italia Crai tornano in campo

Serie A2 Maschile: domenica torna in campo il Club Italia CRAI

Osservato il turno di riposo, domenica alle ore 19.30 torna in campo il Club Italia CRAI nel match valevole per la seconda giornata di ritorno della seconda fase (pool C) della Serie A2 UnipolSai. I ragazzi di Monica Cresta tra le mura amiche del Centro di Vigna di Valle affronteranno l’Acqua Fonteviva Massa, formazione staccata di due lunghezze in graduatoria e battuta all’andata fuori casa con il punteggio di 3-0. Russo e compagni sono reduci dall’importante successo ottenuto al tie-break sul campo di Catania nell’ultima gara del girone di andata; ora gli azzurrini hanno a disposizione le ultime tre partite per chiudere questo loro campionato nel migliore dei modi e per confermare quanto di buono hanno fatto nella seconda parte di questa lunga e intensa stagione. In dubbio per domenica la presenza dello schiacciatore Davide Gardini alle prese con qualche noia muscolare. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel

Arbitri del match saranno Nicolazzo e De Sensi.



Classifica Pool C: Materdominivolley Castellana Grotte 20 p. (7v 2s), Pag Taviano 17 punti (7v 3s), Messaggerie Bacco Catania 17 p. (5v 4s), Geosat Geovertical Lagonegro 14 p. (4v 6s), Club Italia Crai 13 p. (5v 4s), Acqua Fonteviva Massa 11 p. (4v 5s), Mosca Bruno Bolzano 7 p. (1v 9s).

Calendario Club Italia (Pool C): (6a Giornata, 11 marzo) Club Italia Crai – Acqua Fonteviva Massa; (7a Giornata, 18 marzo) Materdominivolley.it Castellana Grotte – Club Italia Crai; (8a Giornata, 25 marzo) Club Italia Crai – Messaggerie Bacco Catania.