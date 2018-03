Volley – Tutti i numeri della Regular Season dell’Azimut Modena

Azimut Modena Volley, tutti i numeri della Regular season

Con la vittoria di domenica scorsa a Padova si è chiusa la Regular season dell’Azimut Modena Volley. La stagione gialloblù della squadra guidata dall’Head Coach Radostin Stoytchev entra ora nella fase caldissima dei playoff, dopo un terzo posto in classifica che ha portato i gialloblù a giocare i quarti con la Revivre Milano sesta classificata.

Quali sono le cifre della Regular Season gialloblù? Eccole qui:

I NUMERI GIALLOBLU’

Sono 26 le partite giocate con: Vittorie: 20 (10 al PalaPanini, 10 in trasferta), Sconfitte: 6 (3 al PalaPanini, 3 in trasferta); Vittorie per 3-0: 12 (6 al PalaPanini, 6 in trasferta), Vittorie per 3-1: 4 (1 al PalaPanini, 3 in trasferta), Vittorie per 3-2: 4 (3 al PalaPanini, 1 in trasferta); Sconfitte per 3-2: 4 (1 al palaPanini, 3 in trasferta) Sconfitte per 3-1: 2. (2 al PalaPanini) Sconfitte per 3-0: 0

I punti in classifica totalizzati sono 60 (28 al PalaPanini, 32 in trasferta), la durata media partite giocate è di 1h 47’. La gara più breve è, con 1h 14’, Modena – Piacenza, 4a giornata di Regular Season – 29 ottobre 2017, quella più lunga, con 2h 25’, Modena – Trento, 23° giornata di Regular Season – 18 febbraio 2018. I set vinti sono 70, quelli persi 30 con quoziente set 2.33. I punti realizzati nelle partite sono stati 2.374 (media 91,30 a partita), i punti subiti nelle partite 2.157 (media 82,96 a partita), il quoziente punti: 1,10. I punti fatti da Modena: 1.648 (16,48 a set) – 3° posto nel torneo; Attacchi vincenti: 1.286 (12,86 a set – 3° posto nel torneo); Ace realizzati: 137 (1,37 a set – 10° posto nel torneo); Muri realizzati: 225 (2,25 a set – 4° posto nel torneo)

TOP

Partita con più punti realizzati da Modena: Modena – Vibo Valentia, 22. Regular Season – 116 punti: Partita con più punti realizzati (netti) da Modena: Modena – Vibo Valentia, 22. Regular Season – 84 punti; Partita con il maggior numero di punti di scarto per Modena: Modena – Castellana Grotte, 1° Regular Season – 21 (76-55); Partita con il minor numero di errori di Modena: Modena – Ravenna, 11.Regular Season – 12; Partita con più ace di Modena: Modena – Sora, 15. Regular Season – 15; Partita con più attacchi vincenti di Modena: Modena – Vibo Valentia, 22. Regular Season – 72 punti; Partita con più muri realizzati da Modena: Modena – Milano, 8. Regular Season – 16

GIOCATORI

Più set giocati: 100 Bruno Mossa de Rezende (100%); Più punti realizzati: 401 Earvin Ngapeth – 8° realizzatore del torneo; Più ace: 40 Earvin Ngapeth – 7° miglior realizzatore del torneo; Più muri: 47 Maxwell Holt – 11° miglior realizzatore del torneo

I TOP INDIVIDUALI

Punti realizzati in una partita: Earvin Ngapeth, 27 punti in Revivre Milano-Azimut Modena del 7 febbraio 2018; Muri realizzati in una partita: Maxwell Holt, 6 muri in Azimut Modena-Sir Safety Conad Perugia 3-2 del 25 febbraio 2018; Ace realizzati in una partita: Earvin Ngapeth, 12 ace in Azimut Modena – Biosì Indexa Sora 3-1 del 4 gennaio 2018

PRESENZE IN CAMPO E PUNTI DEI GIOCATORI

Bruno Mossa de Rezende 26 presenze – 100 set – 45 punti; Salvatore Rossini 26 presenze – 97 set; Maxwell Holt 25 presenze – 89 set – 192 punti; Earvin Ngapeth 24 presenze – 88 set – 401 punti

Tine Urnaut 23 presenze – 85 set – 314 punti; Daniele Mazzone 22 presenze – 81 set – 179 punti

Elia Bossi 18 presenze – 47 set – 55 punti; Maarten Van Garderen 16 presenze – 41 set – 110 punti; Giulio Sabbi 15 presenze – 52 set – 199 punti; Swan Ngapeth 13 presenze – 20 set – 32 punti; Andrea Argenta 12 presenze – 34 set – 83 punti; Giulio Pinali 12 presenze – 30 set – 37 punti; Federico Tosi 8 presenze – 14 set; Jennings Franciskovic 6 presenze – 10 set – 1 punto; Alberto Marra 3 presenze – 4 set – 0 punti; Chono Penchev 2 presenze – 2 set – 0 punti

PalaPanini sempre più vivo con PLT puregreen

Il PalaPanini di Modena sta diventando sempre più un luogo che va ben oltre l’esperienza della gara sportiva. In occasione del match di domenica tra Azimut Modena Volley e Revivre Milano per tutti gli appassionati presenti ci sarà una importante iniziativa attivata dal nostro partner PLT puregreen.

Tutti i presenti potranno portare una bolletta di luce e/o gas al desk PLT puregreen nella hall del PalaPanini e gli incaricati mostreranno live se effettivamente si sta risparmiando sulla energia di casa. Tutti coloro che si recheranno al PLT Puregreen point riceveranno un gadget, naturalmente… gialloblù.