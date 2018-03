Volley – Azimut Modena e OBI: tre grandi promozioni per un finale di stagione da sogno!

Grazie alla partnership siglata tra le due realtà per la stagione 2017-2018, i tesserati e gli abbonati Azimut Modena Volley potranno godere di sconti da utilizzare presso il punto vendita OBI di Modena Cittanova

Milano, 6 marzo 2018 – Il finale di stagione si sta avvicinando e per l’occasione, grazie alla partnership tra OBI e Azimut Modena Volley, tutti i tifosi gialloblu potranno godere di importanti promozioni attive fino al 30 giugno prossimo presso il punto vendita OBI di Modena Cittanova. La collaborazione tra OBI e Azimut Modena Volley offre a tutti i tesserati ed abbonati, per questo avvincente finale di campionato, lo sconto del 10% per un minimo di spesa di 30 Euro su acquisti effettuati presso il punto vendita OBI di Modena Cittanova. Sarà necessario presentare alle casse il proprio abbonamento per usufruire di questa importante promozione. E in più, per coloro che si presenteranno al punto vendita OBI con il biglietto della gara in programma il prossimo 11 marzo al PalaPanini tra Azimut Modena Volley e Revivre Milano, avranno la possibilità di effettuare acquisti e godere di uno sconto di 5 euro. Mai come ora il fai-da-te e la passione nel realizzare un progetto con le proprie mani è stato così vicino al mondo dello sport e alla partecipazione e vicinanza alla squadra per cui batte il nostro cuore. La partnership per la stagione in corso vede vicine due grandi realtà: OBI, multinazionale leader in Europa nel fai da te e giardinaggio presente in Italia con 56 punti vendita, e Azimut Modena Volley, tra i principali team nel mondo del volley che ha fatto la storia di questa straordinaria disciplina sportiva.