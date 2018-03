Salone di Ginevra 2018 – Micromobilità firmata Volkswagen: ecco l’accattivante Cityskater e l’elettrico Streetmate [GALLERY]

Streetmate e Cityskater: micromobilità firmata Volkswagen al Salone di Ginevra 2018

La Volkswagen si appresta a diventare il fornitore di mobilità elettrica con il volume di vendite più significativo a livello mondiale. Nell’ambito di questo processo, la Casa tedesca tiene conto di tutti i molteplici aspetti legati alla mobilità elettrica, compresa la micromobilità. In occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (aperto al pubblico dall’8 al 18 marzo), la Volkswagen svelerà, infatti, due innovativi concept ispirati a questa nuova forma di mobilità: il compatto e accattivante Cityskater (un Last-Mile-Surfer pre-serie) e l’anteprima mondiale del prototipo di Scooter elettrico Streetmate. Con un’autonomia di 35 km, quest’ultimo copre senza problemi anche distanze significative ed è pertanto ideale nel percorso quotidiano casa-lavoro. Il Cityskater ha 15 km di autonomia: un veicolo che consente anche di percorrere una parte del tragitto in metropolitana e, una volta ripiegato, può essere sistemato comodamente nel bagagliaio. La Volkswagen offre così una gamma completa di veicoli dedicati alla mobilità elettrica: dalla concept car di categoria superiore I.D. VIZZION – che a sua volta sarà svelata in anteprima mondiale a Ginevra – passando per l’iconico e versatile I.D. BUZZ, lo spazioso SUV I.D. CROZZ, la compatta I.D., fino allo Streetmate e al Cityskater.

Mobilità collegata in rete. Il collegamento in rete senza soluzione di continuità di diverse tipologie di veicoli – e, conseguentemente, l’impiego di una micromobilità compatta sulla falsariga dello Streetmate e del Cityskater – apre a nuove prospettive sul fronte della mobilità urbana, compatibilmente con le normative locali. Lo Streetmate e il Cityskater consentono infatti di risparmiare tempo. Fra non molto, i turisti che visitano una metropoli o gli stessi abitanti lasceranno l’auto a casa, in hotel, negli autosilo o dove meglio credono, per poi utilizzare piccoli modelli Zero-Emission come lo Streetmate o il Cityskater. Concept di veicoli innovativi come lo Streetmate e il Cityskater possiedono pertanto il potenziale per mutare profondamente la mobilità delle persone.