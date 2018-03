Violenza su donne: Milano-Bicocca capofila del progetto ‘Unire’ (2)

(AdnKronos) – Fra le azioni previste dal bando, lo sviluppo di progetti di formazione, ricerca e sensibilizzazione con l’obiettivo di prevenire la violenza di genere. Oltre che con il Miur e il Dipartimento per le Pari opportunità, gli organizzatori prevedono ulteriori possibilità di collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui), l’assemblea del Consiglio d’Europa a Strasburgo e lo European Institute for Gender Equality (Eige) dell’Unione Europea. Il progetto è da intendersi come parte delle attività di Edv Italy Project ‘ Contro la violenza domestica, il primo Centro di ricerca dipartimentale in Italia ad occuparsi della prevenzione di questo tipo di abusi.

“L’approvazione del progetto rende merito al lavoro svolto negli ultimi anni con alcune colleghe ‘ spiega Marina Calloni, professoressa di Filosofia politica all’Università di Milano-Bicocca e coordinatrice di Edv Italy Project ‘ come Patrizia Farina, Claudia Pecorella e Giorgia Serughetti, che dal 2013 hanno condiviso con me il lavoro di questo Centro di ricerca”.

“Avevamo iniziato – aggiunge Calloni – prendendo spunto dal metodo britannico di contrasto alla violenza domestica in collaborazione con esperti, centri anti-violenza, associazioni ed istituzioni: ora siamo in grado di mettere in pratica questo metodo sperimentale nell’ambito di un corso di perfezionamento sul tema ‘La violenza contro donne e minori, conoscere e contrastare il fenomeno’. Ci auguriamo che in qualche modo il progetto possa contribuire a creare nuove mentalità non violente e che i femminicidi finiscano”.