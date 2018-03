Vicenza: incendio taverna a Thiene, rogo circoscritto dai vigili del fuoco

Vicenza, 8 mar. (AdnKronos) – Alle ore 12, i vigili del fuoco sono intervenuti a in Ca’ Boldrina a Thiene (Vi) per l’incendio di una cucina all’interno di una taverna di un’abitazione. I pompieri intervenuti da Schio con due automezzi sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando l’estensione al resto dell’abitazione. Al momento dell’incendio nessuna persona era presente in casa. Le cause dell’incendio al vaglio dei vigili del fuoco potrebbero essere riconducibili a una pentola lasciata sul fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la messa in sicurezza della casa.