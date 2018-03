Veronafiere: Vinitaly and the City, il fuori salone torna dal 13 al 16 aprile (5)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La digital room sarà inoltre anche sede della ‘redazione social e multimediale” del Social Media Team di Vinitaly and the City, composto dagli Ambadassor di Vinitaly and the City, 30 ragazzi tra i 20 e i 30 che racconteranno la manifestazione attraverso i social media.

All’interno della digital room le due rassegne speciali di Vinitaly and the City, la prima con una attitudine più letteraria e la seconda più scientifica, anche se sulle strade del vino i due mondi inevitabilmente si incontreranno. La rassegna Lettere DiVino organizzata in collaborazione con la Libreria Gulliver ‘ Libri per Viaggiare dedicata ad autori e scrittori che hanno saputo raccontare nei modi più innovativi e creativi storie che legano in un fil rouge vino, cibo, cultura e itinerari di riscoperta di tradizioni e luoghi.

Tutti i percorsi narrativi partono dal Veneto per intraprendere un viaggio tra cultura, tradizioni enogastronomiche d’Italia e oltre: una chiave unica di lettura per riscoprire e valorizzare il territorio. La rassegna GoTo Science, format ideato dall’Università di Verona, per la prima volta a Vinitaly and the City, porta la ricerca fuori dalle aule universitarie per raccontarla davanti a un bicchiere di vino: docenti e ricercatori di tutte le aree di ricerca dell’Ateneo veronese ‘ dalla medicina alle scienze umane, dall’economia alla biotecnologia ‘ presenteranno al pubblico i loro studi sul complesso universo del vino, facendone scoprire i molteplici aspetti.