Verona: domenica al via dall’ex Arsenale il ‘Trofeo Strade Scaligere’

Verona, 9 mar. (AdnKronos) – Parte dall’ex Arsenale l’8a edizione del ‘Trofeo strade scaligere – Memorial Bruno Zorzi”. L’appuntamento con la manifestazione organizzata da Historic Cars Club Verona con il patrocinio del Comune è per domenica 11 marzo, con partenza alle 10 dal complesso asburgico.

Il corteo di auto storiche si snoderà poi lungo un percorso di circa 200 km, che andrà a toccare numerosi comuni della provincia scaligera (San Martino Buon Albergo, Colognola ai Colli, Soave, Albaredo, Oppeano, Vallese, Zevio) per due passaggi con rientro della prima vettura all’Arsenale intorno alle 18 circa.

Alla gara, valida per il Campionato Italiano di Regolarità Classica Auto Storiche, sono iscritti 128 concorrenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Nel corso della giornata gli equipaggi si cimenteranno in 58 prove cronometrate. Le premiazioni si terranno domenica all’ex Arsenale, come le verifiche tecniche e sportive che saranno effettuate sabato 10 marzo dalle 14.30 alle 19 e domenica dalle 7.30 alle 9.