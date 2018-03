Verissimo – Emma Marrone tra amore e progetti: “quest’anno niente Amici”

Emma Marrone concede un’intervista a Verissimo, a Silvia Toffanin la cantante rivela i suoi progetti futuri tra amore (non ancora trovato) e tour

Un’intervista per parlare di sé e presentare il suo nuovo album, quella di Emma Marrone a Verissimo. La cantante italiana a Silvia Toffanin ha confessato i suoi progetti per il futuro ed ha comunicato che con ogni probabilità non sarà ad Amici nelle vesti di direttore artistico.

“Non credo che sarò direttore artistico, perché sarò in tour. Questo è un anno completamente dedicato alla musica”.

Sulla presenza di un fidanzato nella sua vita poi Emma confessa di sentirsi pronta all’evenienza: