Venezia: Gdf sequestra 400 mila bastoncini di incenso con sostanze nocive (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Le analisi di laboratorio sono state eseguite grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione del Veneto, nell’ambito dell’accordo con Unioncamere e Adiconsum Veneto sottoscritto il 30 gennaio 2018.

Nelle indicazioni riportate nel biglietto che accompagnava le confezioni ‘corredate da scritte rassicuranti sui poteri antistress degli aromi ‘ i valori delle sostanze chimiche dichiarate erano invece indicati entro i limiti di normalità.

I successivi approfondimenti documentali hanno permesso di appurare che i bastoncini di incenso erano stati prodotti in India ed erano arrivati in Italia via Spagna. Gli imprenditori che avevano posto in vendita la merce sequestrata, del valore di circa 100.000 euro, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.