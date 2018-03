Venezia: Gdf disarticola associazione ‘ndranghetista operante in Veneto (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Vadalà è indagato nel procedimento penale veneziano per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio, per aver creato unitamente ad altri componenti del sodalizio dei canali commerciali leciti da utilizzare per l’importazione di sostanze stupefacenti dal Sudamerica e gestito singole operazioni di importazione finanziandone l’acquisto per il tramite di società a lui riconducibili.

Sono in corso le perquisizioni domiciliari in Veneto, Lombardia e Calabria nei confronti di ulteriori 16 soggetti coinvolti a vario titolo nel traffico illecito.

L’indagine, diretta da questa Procura e durata diversi anni, ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale organizzata di matrice ‘ndranghetista operante in Veneto, dedita all’importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America ed alla successiva immissione in consumo nel territorio italiano, con il conseguente riciclaggio dei relativi proventi illeciti.