Venezia: Carabinieri recuperano dipinto manierismo fiorentino da un mln euro (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Le indagini svolte dai militari del TPC hanno permesso di individuare e recuperare l’opera nel territorio trevigiano, dopo che la stessa era stata venduta e passata di proprietà in diverse occasioni, denunciando una persona per appropriazione indebita.

L’opera d’arte che, quest’oggi, dopo undici anni, verrà restituita al legittimo proprietario, raffigura al centro la Madonna col Bambino, in basso San Giovannino, a destra Santa Caterina d’Alessandria e a sinistra San Giovanni Gualberto. Quest’ultimo religioso, monaco italiano, fondatore della Congregazione Vallombrosana, venne canonizzato nel 1193 da Papa Celestino III. Nel 1951 Papa Pio XIII lo dichiarò patrono dell’allora Corpo Forestale dello Stato, oggi parte integrata dell’Arma dei Carabinieri.