Venezia: a Noventa di Piave scontro tra auto e bus, un morto

Venezia, 7 mar.(AdnKronos) – Alle 8.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Grassaga rotonda via Bassette a Noventa di Piave (Ve) per un incidente tra un’auto e un bus: deceduta l’automobilista. La squadra accorsa ha estratto la donna dall’abitacolo dell’Opel Corsa, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del Suem 118 il medico ha dovuto dichiarare la morte della 45enne. Illese le persone a bordo del bus. Sul posto la polizia locale e i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 10.30.