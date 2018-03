Veneto: Unioncamere, fine anno con il botto per l’industria, +6,3% (6)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Previsioni. Nel quarto trimestre 2017 le aspettative sulla crescita dell’economia regionale per il prossimo trimestre restano positive, per gli imprenditori veneti, ma più deboli rispetto al trimestre precedente. Maggiore fiducia si riscontra per il mercato estero +9,8 punti percentuali (era di +14,6 p.p. il trimestre scorso) e per il fatturato +3,3 p.p. (era di +13,3).

Circa la produzione il saldo tra chi prevede un incremento invece di una riduzione è di +1,7 punti percentuali (era di +11,5 p.p.). Diminuiscono anche le attese per gli ordini interni, nonostante il saldo di +0,7 punti percentuali (era di +4,9 p.p.). Confidano maggiormente in un incremento dell’industria le imprese di media grande dimensione rispetto i saldi negativi delle micro imprese.