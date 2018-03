Veneto: Unioncamere, fine anno con il botto per l’industria, +6,3% (5)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Ordinativi. Gli ordinativi totali segnano una performance positiva del +6,9% determinata dall’andamento delle imprese medio-grandi (+7,4%) e dalle piccole (+6,4%). Considerevoli le variazioni dei comparti metalli e prodotti in metallo (+12,6%), macchine ed apparecchi meccanici (+9,7%) e gomma e plastica (+7,7%).

Gli ordinativi dal mercato interno evidenziano un aumento del +4,3% su base annua, marcatamente per le piccole imprese (+4,9%). Spiccano le variazioni dei comparti metalli e prodotti in metallo (+8,8%), delle macchine ed apparecchi meccanici (+6,3%) e dei mezzi di trasporto (+6,2%).

Gli ordinativi provenienti dal mercato estero iscrivono alti incrementi con una media regionale del +10,7%, attribuibili specialmente alle imprese medio-grandi (+11,4%). I migliori risultati sorgono nei comparti delle macchine ed apparecchi meccanici (+12,4%), dei metalli e prodotti in metallo (+12%) e della gomma e plastica (+11,2%).