Veneto: Unioncamere, fine anno con il botto per l’industria, +6,3% (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – A livello settoriale la metalmeccanica segna le variazioni tendenziali più significative, +10,8% per i metalli e prodotti in metallo e +8,5% per le macchine ed apparecchi meccanici. Bene anche il settore della gomma e plastica +7,2%. L’occhialeria è l’unico comparto che registra una diminuzione con un -1,7%.

Aumenta inoltre la quota di imprese che dichiarano un incremento dei livelli produttivi, 58% attuali sul 47% del trimestre precedente. Invece è diminuita sia la quota di imprese con produzione in contrazione, 26% sul 34%, sia con produzione stabilizzata, 16% sul 19%.

Il tasso di utilizzo degli impianti, rispetto al trimestre precedente, è aumentato al 77,5% per le imprese con almeno 10 addetti, mentre nel complesso delle imprese l’indicatore è risultato del 74 %. Il valore massimo ha riguardato il comparto dei metalli e prodotti in metallo con un 81,7%, il minimo il legno e mobile 71%.