Veneto: Unioncamere, fine anno con il botto per l’industria, +6,3% (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Con una crescita del +4% in media annua, nel complesso il bilancio del 2017 è semplicemente straordinario per le imprese manifatturiere – aggiunge Pozza – che hanno raggiunto risultati molto positivi e superiori a quelli conseguiti nel 2016: è la conferma che il Veneto sta recuperando competitività a livello europeo, grazie alla vivace crescita del commercio mondiale e al recupero degli investimenti che hanno potuto anche beneficiare degli incentivi previsti dal Piano Industria 4.0”.

A registrare l’accelerazione più significativa sono soprattutto i settori metallurgia (+10,8% ), meccanica (+8,5% ) e gomma-plastica (+7,2%) – conclude Pozza – dove i campioni di eccellenza stanno guidando la crescita di una platea sempre più ampia di imprese e che oggi rappresenta quasi il 60% del settore manifatturiero regionale»

Produzione. Rispetto al trimestre dell’anno precedente risalta la buona performance dell’indicatore confermata da tutte le classi dimensionali di impresa, che registrano incrementi attorno del +6%. Emergono le imprese di dimensioni più piccole, con 10-49 addetti, cresciute del +7,1 %, e con 5-9 addetti, cresciute del +6,7%. L’evoluzione è più marcata per tipologia di beni attiene ai beni intermedi (+7,3%), seguiti dai beni di investimento (+7,2%) e dai beni di consumo (+4,6%).