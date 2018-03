Veneto: nasce la Confindustria per la Montagna, il battesimo venerdì 23

Belluno, 21 mar. (AdnKronos) – Si chiamerà ‘Confindustria per la Montagna” e sarà una rete interna al sistema associativo composta dalle territoriali e dalle federazioni regionali interessate a promuovere lo sviluppo delle terre alte, attraverso progetti, provvedimenti e politiche pubbliche coerenti e finalizzate a sostenere la crescita economica e sociale di queste aree connotate da una riconosciuta e oggettiva specificità. Il battesimo di questa iniziativa di respiro nazionale è in programma venerdì 23 marzo (alle 9.30) all’hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo, alla presenza del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, del suo vice Stafan Pan e dei rappresentanti di quasi tutte le associazioni dell’arco alpino.

Il programma dell’incontro prevede due momenti di confronto. Il primo dedicato allo sviluppo dei territori montani, tra sostenibilità e innovazione. Due fattori decisivi per la competitività di questi luoghi. Ne discuteranno Anna Giorgi (direttrice di Unimont, l’Università della Montagna di Edolo), l’economista Emanuele Felice (Università di Pescara), Marco Baldi (Censis), Silvia Pagani (direttore di Confindustria Lombardia) e Valeria Ghezzi (presidente di Anef, l’associazione nazionale degli impianti a fune).

La seconda tavola rotonda sarà invece incentrata sul tema del ‘fare impresa in montagna” e vedrà la partecipazione di Luca Mazzuccato, ad di Errebi (Cibiana di Cadore); Lorenzo Delladio, presidente La Sportiva (Ziano di Fiemme); Stefano Petris (ad Prosciuttificio Wolf (Sauris); Fabio Esposito, general manager Ghelfi Ondulati (Buglio in Monte); Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro e Roberto Race advisor relazioni istituzionali Elite-Borsa Italiana. Le conclusioni dei lavori saranno del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.