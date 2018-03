Veneto Banca: Gup Roma a pm, precisare imputazioni a carico ex dg Trinca

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha accolto la questione prospettata dalla difesa di Flavio Trinca, ex dg di Veneto Banca, relativa all’indeterminatezza e all’assenza di chiarezza e precisione dell’imputazione formulata a carico dello stesso. Il giudice, fa sapere la difesa di Trinca, ha invitato i Pubblici Ministeri titolari delle indagini a contestare precisamente, in una nuova imputazione, di quali condotte, commissive o omissive, di concorso materiale o morale, Trinca sia chiamato a rispondere, nel processo relativo alle note vicende di Veneto Banca.

Il giudice ha riconosciuto, aderendo interamente all’eccezione proposta dall’avvocato Fabio Pinelli in favore di Trinca, “che l’imputazione formulata non consente di capire cosa sia effettivamente addebitato all’imputato, impedendogli di fatto di poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa”, spiega in una nota il legale.