Tragedia nel Trevigiano, muore 18enne tifoso di Valentino Rossi: sulla sua bara il 46 del Dottore

Morto giovane tifoso di Valentino Rossi: il 46 del Dottore sulla bara del Simone Giupponi

Una terribile tragedia: Simone Giupponi, giovane appassionato di motociclismo, è morto giovedì a causa di un orribile incidente stradale. Il 18enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto davanti al Duomo di Montebelluna, nel Trevigiano e, secondo quanto si legge su “La tribuna di Treviso“, in un primo momento non sembrava aver riportato importanti conseguenze, se non una frattura al femore, tanto da riuscire anche ad alzarsi per avvicinarsi alla sua fidanzata, ma una volta trasferito in ospedale le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: sembra che sia stata un’embolia polmonare grassosa la causa del decesso. Appena 18enne, con tutta la vita davanti, Simone lascia un grande vuoto nei suoi cari, parenti e amici che gli volevano un gran bene. Proprio loro, per regalare un ultimo sorriso al giovane veneto, hanno deciso di stampare sulla sua bara il numero 46 di Valentino Rossi. Simone infatti era un grandissimo appassionato di motociclismo e il Dottore era il suo idolo: per questo motivo i suoi amici hanno deciso di fargli questo regalo che lo accompagnerà per sempre.